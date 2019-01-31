الامارات | «هذا أنا» يغوص في محطات فارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «هذا أنا» يغوص في محطات فارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البرنامج تقدمه ندى الشيباني. من المصدر

يطل البرنامج الاجتماعي الحواري الجديد «هذا أنا»، على قناة «الإمارات»، بداية من التاسع من فبراير المقبل، كل يوم سبت.

وتعتمد فكرة البرنامج الأسبوعي، الذي تقدمه الإعلامية ندى الشيباني، على إجراء حوارات مباشرة مع شخصيات لها تاريخ حافل وبصمة خاصة، في مجال الفن أو الإعلام أو الرياضة أو الموسيقى أو الأدب أو المسرح، أو تأثير في مواقع التواصل.

ويتميز «هذا أنا» بأسلوبه الذي يتجاوز حضور الضيف، ويغوص في تفاصيل ومحطات فارقة في حياته، وصولاً إلى طرح إشكالية أو قضية واقعية تهم الضيف والجمهور، وتثير في الأفراد فضولية السؤال ودهشة الجواب، فضلاً عن معرفة آراء هذه الشخصيات بشأن مختلف القضايا. ويهدف هذا البرنامج، الذي يُعرض على مدار 17 حلقة، إلى تعريف المشاهد بالوجه الآخر للضيف، من خلال تناول محطات حياته الأهم.ومن بين الشخصيات التي سيستضيفها البرنامج، الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، والممثل السوري عابد فهد، والفنان الفلسطيني محمد عساف، والممثل المصري ماجد المصري، والفنانة الكويتية هدى حسين.