الامارات | رأس السنة الصينية في دبي.. كرنفال بأجــواء «بلاد التـــــنين»

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس السنة الصينية في دبي.. كرنفال بأجــواء «بلاد التـــــنين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة، في مختلف أنحاء الإمارة، خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة.

وخلال الفترة من الثالث إلى الـ13 من فبراير المقبل؛ ستشهد دبي مجموعة من الفعاليات التي ستحتضنها مراكز التسوق ووجهات عدة، بالإضافة إلى احتفالات تناسب جميع أفراد العائلة، بمناسبة قدوم السنة الصينية الجديدة.

وتستضيف مراكز التسوق في دبي مجموعة من العروض والأنشطة، التي تستحضر أجواء الثقافة الصينية الأصيلة في دبي؛ وستبدأ السنة الصينية الجديدة بعرض للألعاب النارية يوم الإثنين المقبل، في دبي فستيفال سيتي مول.

ويقدّم مول الإمارات أربعة عروض ترفيهية، مدة كل منها 15 دقيقة، كل يوم حتى 13 فبراير المقبل، منها أداء لعرض الأكروبات الصيني، بالإضافة إلى عرضي الرقص الصيني ورقصة التنين. كما ينظم المركز أيضاً ورش عمل لفنّ الخط الصيني والرسم على حبات الأرز، وكذلك يقدم عرضاً حياً يقدمه لاعب ماهغونغ.

أمّا دبي مول، فسيقدّم برنامجاً حافلاً بعروض الأداء الحيّ، ضمن فعالية «الفنون الصينية»، التي تستمر حتى 10 فبراير، وتسمح للضيوف باستكشاف أشكال الفن القديمة في «ساحة النجمة» والمشاركة في أنشطة منها الرسم بالأصابع، وفن المظلات أو تجربة حظهم في لعبة ماهغونغ، وغيرها من الفعاليات في «منطقة الأزياء». كما سينظم دبي مول مسيرات كرنفالية.

وستتيح دبي باركس آند ريزورتس لزوّارها فرصة تجربة أجواء الصين، من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية في مختلف مناطقها. فمن المأكولات المستوحاة من الصين، إلى رقصات التنين والأسواق الصينية الأصيلة، ستكون المتعة مضمونة للجميع خلال تلك الاحتفالات. وستتزيّن ريفرلاند دبي - المنطقة الترفيهية، التي يمكن دخولها مجاناً، وتمتاز بفنون عمارتها الفريدة بالفوانيس الصينية التقليدية ذات اللونين الأحمر والذهبي بهذه المناسبة، في الفترة من الأول حتى التاسع من فبراير المقبل.

ويمكن لزوار موشنجيت الاستمتاع بأنشطة تقليدية مع شخصيات أفلامهم المفضلة، بما في ذلك رقصات التنين والموكب الكرنفالي مع معلّم الكونغ فو «بو». وتستضيف ليغولاند دبي أنشطة ممتعة، لبناء مجسمات الليغو بمناسبة السنة الصينية الجديدة، في الفترة من الخامس حتى الـ16 فبراير، إذ يمكن للأطفال المشاركة في تشكيل الفسيفساء، أو تعليق أمانيهم على جدار الأمنيات، أو التنزّه في شارع المصنع الذي سيتزيّن بالفوانيس التقليدية والأضواء الحمراء. وتحتفل آي إم جي عالم من المغامرات بالسنة الصينية الجديدة، في جميع مناطق الترفيه الرئيسة بها، من خلال عرض ترويجي خاص بالزوار.

ويقدّم فندق أتلانتس النخلة عرضاً ترفيهياً، يومياً، لرقصة الأسد.

إبداعات فنية

يتيح دبي مول لزواره فرصة استكشاف التقاليد والثقافة الصينية العريقة، عبر أساليب تعبيرية وفنية متنوعة، بمناسبة السنة الصينية الجديدة. وتحت شعار فن الصين، ينظم المركز برنامجاً يضم العديد من الأنشطة، بما في ذلك الفن والموسيقى والرقص، عبر ورش عمل الفنون والحرف، والألعاب الصينية التقليدية، بالإضافة إلى عروض الأداء الحية.

وستكون قاعة النجمة الوجهة الرئيسة للفعاليات الاحتفالية، إذ تحتضن مجسماً لمبنى الـ«باغودا» الأحمر، الذي يعد من الملامح المميزة لفنون الهندسة والعمارة الصينية.

• 3 فبراير المقبل، تنطلق الاحتفالات، التي تتواصل حتى 13 من الشهر نفسه.