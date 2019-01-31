الامارات | «يمعه».. منصّة لسيدات أعمال إماراتيات وخليجيات

شكرا لقرائتكم خبر عن «يمعه».. منصّة لسيدات أعمال إماراتيات وخليجيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة العضو المنتدب، منى غانم المرّي، مساء أمس، النسخة الثالثة لمعرض «يمعه»، بمشاركة عدد من سيدات الأعمال الإماراتيات والخليجيات ومصممات وصاحبات المشروعات التجارية من الإمارات ودول الخليج، ويستمر اليوم، بنادي دبي للسيدات، العضو في مؤسسة دبي للمرأة.

حضرت الافتتاح نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، فهيمة عبدالرزاق البستكي، والمديرة التنفيذية للمؤسسة، شمسة صالح، ومديرة نادي دبي للسيدات، لمياء عبدالعزيز خان.

ويضم المعرض 107 منصّات عرض لسيدات أعمال إماراتيات ومن المملكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين، وتشتمل المعروضات على منتجات متنوّعة كالمجوهرات والعطور والإكسسوارات والملابس النسائية الجاهزة من عبايات وقفاطين، إضافة إلى مواد التجميل والمنتجات الغذائية، وغيرها من احتياجات المرأة والأسرة.

جهود مستمرة

وقالت منى المرّي: إن «استضافة هذا المعرض تأتي ضمن جهود النادي، بتوجيهات من حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، بتوفير كل مقومات الدعم للمرأة الإماراتية والخليجية بصفة عامة، وتقديم التسهيلات اللازمة لرائدات الأعمال وصاحبات المشروعات التجارية، بما يسهم في زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية مواكبةً لرؤية دبي 2021، التي تؤكد على الدور الاقتصادي للمرأة، وتعزيز إسهاماتها الفاعلة شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة حاضراً ومستقبلاً».

وأشارت منى المرّي إلى أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة ارتكاز لكل الاقتصادات المتقدمة عالمياً، وتعدّ رافداً مهماً للاقتصاد الوطني الإماراتي، ولهذا فقد أولت الدولة أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي ضمن استراتيجياتها، وهيأت له الأنظمة التشريعية والاقتصادية والتجارية اللازمة لاستدامته، ما يدعو مختلف الجهات الحكومية إلى تقديم كل الحوافز والتسهيلات التي تمكن روّاد ورائدات الأعمال والمستثمرين بهذه المشروعات».

رسالة النادي

وقالت مديرة نادي دبي للسيدات، لمياء خان: «إن تنظيم النادي واستضافته للعديد من المعارض الرامية لهذا الهدف، يأتي ضمن خطة فعالياته السنوية، التي تشتمل على أنشطة رياضية ومجتمعية وثقافية وترفيهية تستهدف المرأة والطفل، إضافة إلى الفعاليات الخيرية والإنسانية التي تعدّ جزءاً مهماً من رسالة النادي».

وأكدت لمياء خان أن «تنظيم هذا المعرض التجاري في مقر نادي دبي للسيدات، بالتنسيق مع المصممتين الإماراتيتين سهيلة مدني، وثريا مدني، يأتي كذلك في إطار حرص والتزام النادي بتقديم كل ما يلبي احتياجات المرأة، من خلال توفير أرقى الخدمات التي تسهم في سعادتها واستقرارها اجتماعياً واقتصادياً، حيث يعدّ المعرض منصّة مثالية لتمكين رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات التجارية من عرض وتسويق منتجاتهن والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين من داخل الدولة وخارجها، في إطار الإقبال الكثيف على فعاليات النادي على مدار العام من قبل الزائرات والعضوات من مختلف الجنسيات، التي تتم التوعية بها من خلال القنوات الإعلامية المختلفة، بما في ذلك حسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، وسبل التواصل المباشر مع العضوات من مختلف الجنسيات».

دخول مجاني

دعماً لمعرض «يمعه»، وتشجيعاً للزائرات، سيكون الدخول إلى نادي دبي للسيدات مجاناً للنساء والأطفال، خلال فترة انعقاده من 29 إلى 31 يناير بين الساعة الرابعة عصراً والعاشرة مساءً، حيث تتاح فرصة تسوّق في أجواء شتوية رائعة بحديقة وشاطئ النادي، مع الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة وتناول أشهى الأطباق.

• 107 منصّات عرض لسيدات أعمال إماراتيات وخليجيات.