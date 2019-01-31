الامارات | «فوتو بوك» توثّق صور صنّاع الثقافة في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «فوتو بوك» توثّق صور صنّاع الثقافة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علاء فريد أطلق المبادرة مع 3 آخرين. رويترز

بالتزامن مع دورته الـ50، يحتضن معرض القاهرة الدولي للكتاب مبادرة تطوعية هي الأولى، لوضع أرشيف مصور لصنّاع الثقافة في مصر، من مؤلفين وناشرين وحتى الصحافيين المتخصصين في تغطية هذا المجال.

ويقود مبادرة «فوتو بوك» الدكتور علاء فريد (34 عاماً)، ومعه ثلاثة آخرون، أقاموا استديو مصغراً بأحد أركان المعرض، يتوافد إليه يومياً أصحاب الإصدارات الجديدة من مختلف الأعمار.

وقال فريد: «جاءت الفكرة عندما جلسنا ذات مرة كمجموعة عمل، وبحثنا عن صورة للأديب الراحل نجيب محفوظ بجودة عالية لكننا لم نجد، خصوصاً أن جميع صوره التقطت في وقت التصوير التقليدي، ولم يكن التصوير الرقمي قد ظهر بعد».

وأضاف: «فكرت أنا والزميل الصحافي سامح فايز في التقدم بمبادرة لتصوير جميع المؤلفين حالياً، الكبار منهم والشباب، حتى يكون لدينا أرشيف صور احترافية، يصلح للاستخدام بوسائل الإعلام، ويكون مجانياً». ويتوافد إلى «فوتو بوك»، يومياً، بين 100 و150 زائراً من مؤلفين وناشرين وصحافيين، ومسؤولين بالهيئات والمؤسسات الثقافية المختلفة، حتى إن أرشيف «فوتو بوك» امتلأ بنحو 1000 صورة.