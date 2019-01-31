شكرا لقرائتكم خبر عن صحراء دبي وبحرها.. مصدر إلهام لمبدعة أستونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت المصممة الأستونية ديانا آرنو مدينة دبي، لتكون مصدر إلهام مجموعتها الأخيرة لتشكيلة ربيع وصيف 2019، لتجسّد جمال المدينة التي تلتقي بها الصحراء بالبحر. وتطغى على المجموعة الألوان الترابية، والأقمشة المنسدلة المتموجة. وتجمع المجموعة بين الأنوثة، باستخدامها خامات من الحرير والتطريز اليدوي مع الخطوط الحديثة والقوية، لتشكل قطعاً تجسد حياة المدينة النابضة بالحياة، وأخرى مريحة وعصرية. وتتميز التشكيلة بالجمع بين الخامات والنقوش، التي تزيل أي حدود بين الإطلالات النهارية والليلية والرسمية والكاجوال. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | صحراء دبي وبحرها.. مصدر إلهام لمبدعة أستونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.