الامارات | دانية الصالح تفوز بجائزة إثراء للفنون

شكرا لقرائتكم خبر عن دانية الصالح تفوز بجائزة إثراء للفنون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، بالشراكة مع معرض «آرت دبي»، أمس، عن فوز الفنانة السعودية دانية الصالح بجائزة إثراء للفنون في دورتها الثانية.

تهدف المبادرة، التي أطلقها المركز بالشراكة مع آرت دبي، إلى دعم وتحفيز المواهب السعودية الشابة في مجال الفنون المعاصرة، وتوفير منصة للمجتمع الفني السعودي، لإيصال إبداعاته إلى المحافل العالمية.

وقال مدير «إثراء»، علي المطيري، إن «الجائزة حقّقت نجاحاً في دورتها الافتتاحية خلال العام الماضي، وسعداء بمواصلة هذا النجاح لتحقيق التزامنا الرئيس بدعم وتعزيز المواهب الفنية بالمملكة»، مضيفاً أن «الجائزة أطلقها مركز إثراء في مجالات الفنون المعاصرة، وتعزيز هوية الفن السعودي عالمياً، وذلك بما يتوافق مع جهود ورؤية المملكة الواعدة 2030».

من جانبها، قالت الفنانة السعودية دانية الصالح «يشكّل فوزي بالجائزة مصدر فخر واعتزاز، وأتطلع إلى عرض عملي في (آرت دبي)، لتأكيد الدور البارز الذي يقوم به مركز إثراء».

واكتشفت الصالح في عملها «صوتاً» البنية التحتية وتعقيدات اللغة، إذ يقوم العمل على تفكيك اللغة إلى وحدتها الأصغر للصوت.