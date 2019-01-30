كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 مساءً - بالفيديو.. ريال بيتيس يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال بيتيس

صعد فريق ريال بيتيس إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3-1 على ضيفه إسبانيول، اليوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين على ملعب إسبانيول يوم الخميس الماضي، ليحتكما إلى شوطين إضافيين.

وبادر ليوناردو بابتيستاو بالتسجيل لإسبانيول في الدقيقة 33، لكن جيوفاني لو سيلسو أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 76.

واضطر إسبانيول للعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه مارك روكا في الدقيقة 90، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل بيتيس النقص العددي في صفوف منافسه الكتالوني، ليحرز سيرخيو ليون الهدف الثاني لأصحاب في الدقيقة 95، وأضاف النجم الجزائري عيسى ماندي الهدف الثالث لبيتيس في الدقيقة 99.