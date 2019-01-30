كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 مساءً - ضياء رشوان: وضع الصحافة لا يسر.. وحسم موقفى من انتخابات "الصحفيين.. غدا
معتز عوض
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن وضع المؤسسات الصحفية، الحكومية والخاصة داخل الدولة، لا يسر كثيرا في الوقت الحالي.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم " ، المذاع عبر فضائية " ONE"، أن هناك ضغوطا كثيرة من جانب الزملاء؛ من أجل خوضه انتخابات مجلس نقابة الصحفيين مرة أخرى.
وأوضح أنه في حال قرر خوض انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة؛ سيكون شعاره "لم الشمل من جديد"، مؤكدا أنه سيعلن موقفه النهائي من المشاركة فيها غدا.
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