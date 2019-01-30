كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 مساءً - الجندى: مجمع البحوث الإسلامية حسم الأمر بفرضية الحجاب

معتز عوض

قال الشيخ خالد الجندى من علماء الازهر، إن كل الآيات القرآنية التي تم ذكرها في فيلم الضيف لم تذكر كالآيات الواردة في القرآن الكريم.

وأضاف " الجندي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، قائلا:" جرت العادة أن الضيف يكون مرغوبا فيه ولكن فيلم الضيف وصف الإرهابي بالضيف، وذلك غير صحيح".

وتابع:" الإرهابي يرفض الأزهر، فكيف ظهر الإرهابي والرجل المستنير رافضين الأزهر في الفيلم، والأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية أكدوا على فريضة الحجاب، فكيف يقول الفيلم إن الحجاب ليس فريضة".