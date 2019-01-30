كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 مساءً - بعد " يا دنيا هزى وسطك " سمر تطرح كليب "غيرو" .. فيديو

طرحت اليوم المطربة سمر أغنية جديدة لها علي طريقة الفيديو كليب بعنوان " غيرو" عبر القناة الرسمية بها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "يوتيوب"، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته سمر في آخر أغانيها "يادنيا هزي وسطك".

وتولي المخرج ياسر سامي مسئولية إخراج فيديو كليب "غيرو"، والذي يعد تعاون جديد يجمع بينهم بعد نجاح أغنية "سيبني عايشة"، ويعد سامي واحدا من أهم مخرجي الفيديو كليب في مصر والوطن العربي، حيث قدم الكثير منها، آخرها أغنية "مافيا" للنجم محمد رمضان والتي حققت ملايين المشاهدات، والذي تعاون معه أيضا في مسلسل "نسر الصعيد".

وقام ياسر سامي بتصوير جزء كبير من الأغنية في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتميز في إبراز مشاهدها مثل التي يتم تصويرها في لبنان.

"غيرو" أغنية من كلمات الشاعر عبدالمنعم طه، ومن ألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، وماستر وصوت هاني محروس، وستوديو m sound 1، ومصمم ازياء سوشا، وماكير صابرين حاميه، كوافير حسن برجي.

وتسعي سمر لطرح عدد من الأغاني خلال الفترة القادمة في ظل النجاح التي حققته من خلال أغنيتي "سيبني عايشة" و "يادنيا هزي وسطك".