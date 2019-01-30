كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 مساءً - عصام الصغير: تقديم خدمات الشهر العقاري في 35 مكتب بريد

معتز عوض

كشف عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، عن تفاصيل البروتوكول الموقع، اليوم الأربعاء، بين الهيئة والشهر العقاري والتوثيق، بشأن تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بصورة مميكنة.

وتابع الصغير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سنبدأ في تقديم خدمات التوثيق المميكنة 35 مكتب بريد موزعا على جميع المحافظات كمرحلة أولى»، مشيرا إلى أن الخدمة ستطبق أولا في مكتبي بريد منشية البكري و 6 أكتوبر.

وأضاف رئيس هيئة البريد «موظفون من الشهر العقاري سيتواجدون بمكاتب البريد لتقديم الخدمة،فضلا عن مشاركة العاملين بالمكاتب في إنهاء إجراءات التحصيل المالي»، مؤكدا أن تقديم الخدمة لن في مكاتب البريد سيوفر الوقت للمواطنين، نظرا لسهولة الإجراءات.

وأردف الصغير «المرحلة الأولى ستشمل 35 مكتبا موزعة على جميع المحافظات».