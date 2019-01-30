كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 مساءً - وفاة مصرى متجمدا من البرد فى ليبيا

عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبد الرحيم، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريب.

وبحسب صور جواز السفر الذي وجد بحوزة المتوفى، تبين أنه يدعى صلاح محمود عبد الرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكى كوم والى مركز مطاي.

وقال المواطن الليبي طاهر القبائلي الذي عمل على إبلاغ الجهات المعنية ونقل الجثمان إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريب، أنه تم التواصل مع ذوي الضحية وتجري الاستعدادات حاليا لدفن جثمانه دون توضيح المزيد من التفاصيل حول مكان وزمان عملية الدفن.

وتقع حوادث مختلفة للمصريين في ليبيا بين الحين والآخر نتيجة العوامل الجوية أو الظروف الأمنية، وتحرص السلطات في القاهرة على إصدار تحذيرات متتالية بضرورة الامتناع عن السفر إلى الجارة الليبية بطرق غير شرعية نتيجة لحالة الفوضى الأمنية والمعارك التي يخوضها الجيش الليبي ضد التنظيمات المسلحة.