كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 مساءً - داليا مصطفى: مسلسل "قمر هادي" سيكون مفاجأة للمشاهدين فى رمضان

معتز عوض

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها لاتسطيع الحديث على مسلسلها الجديد" قمر هادي"، موضحة أنها لديها تعليمات بعدم الحديث عن فكرة العمل.

وأضافت مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة" اليوم"، من تقديم كلا من إدوارد، ونانسي مجدي، أن المسلسل سيكون بالإشتراك مع الفنان هاني سلامة .

وتابعت مصطفى ، أن مسلسل قمر هادي سيكون مفاجأة للمشاهدين.