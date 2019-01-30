كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 مساءً - متحدث الوزراء - المواطنين يحصلون على شقق الإسكان الإجتماعى بربع قيمتها وبالتقسيط
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن يحصل على الشقة في مشروع الإسكان الاجتماعي بربع قيمتها السوقية، كما أن المواطن يدفع ثمنها على أقساط تستمر حتى 20 عامًا.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن البنك المركزي وفر 20 مليار جنيه قروض لمحدودي الدخل بفوائد ضئيلة للغاية ما بين 5 لـ7%، للمساعدة في تملك تلك الوحدات.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التخطيط تسعى جاهدة لميكنة الخدمات الحكومية لتوفير الوقت والجهد، وإغلاق الأبواب أمام الفاسدين.
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