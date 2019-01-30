كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 مساءً - جيرالدو: فضلت تاريخ الأهلي على ملايين الترجي.. فيديو

جيرالدو

أكد الأنجولي جيرالدو، المنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية، مشيرا الى أنه يريد السير على خطى ثنائي الأهلي الأسبق جيلبرتو وفلافيو.

وكان الأهلي قد تعاقد مع جيرالدو لمدة 4 مواسم ونصف الموسم من نادي أول اغسطس الأنجولي، خلال يناير الجاري.

وقال جيرالدو خلال ظهوره على قناة النادي الأهلي "جيلبرتو وفلافيو كان لهما قصة جميلة مع النادي الأهلي وتاريخ عظيم، أسعى لكتابة قصتي مع النادي والسير على خطى الثنائي بكل تأكيد".

وواصل "متأكد من أنني سأقوم بعمل جيد مع الأهلي، أعلم ما تنتظره مني الجماهير التي تنتمي للنادي الأهلي، سأقدم أفضل ما لدي لتقديم مستوى وأداء مميز، وأن أكون امتداد لتاريخ جيلبرتو وفلافيو".

وأضاف "كل لاعب في إفريقيا يريد اللعب للأهلي، نادي كبير ومعروف عالميا، بالطبع عندما تتألق وتكتب لنفسك تاريخ معه، يفتح لك الباب للإنتقال لأوروبا، هدفي التركيز مع الأهلي وكتابة تاريخ والفوز ببطولات كثيرة".

واستمر "كنت أريد الخروج من نادي أول أغسطس، لكن كان هناك تمسكا بي، كنت أرسم لنفسي مصير أخر حتى جاء عرض الأهلي الذي لا يمكن أن أرفضه بسبب إسم النادي في إفريقيا، لهذا انتقلت له فورا".

وصرح "كان هناك عروض من الترجي التونسي وبيدفيست الجنوب إفريقي وعرض برازيلي أخر، لكن فضلت عرض الأهلي، وأيضا كان هناك نصائح عديدة من جيلبرتو وفلافيو ساهمت في انضمامي للأهلي، تحدثوا معي كثيرا".

وشدد "جيلبرتو تحدث معي كثيرا وكذلك فلافيو، اخبروني بأن الأهلي هو المكان المناسب لي، جيلبرتو صديق وساعدني كثيرا من أجل الانتقال للأهلي، سوف أبذل كل ما لدي من أجل اسعاد الجماهير".

واختتم "خصائصي داخل الملعب مختلفة عن جيلبرتو وفلافيو، خاصة الأخير الذي توقعت الجماهير أنني سأكون مثله، أنا لا العب مهاجما، افضل اللعب على الجانب الأيمن، وبالتأكيد أحب تسجيل الأهداف".