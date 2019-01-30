كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 مساءً - "إدوارد" يكشف تفاصيل مسلسل عادل إمام الجديد

معتز عوض

قال هشام تحسين، منتج مسلسل فالنتينو، إن هناك شائعات كثيرة تحوم حول مسلسل الفنان عادل امام الجديد، موضحا أن إطار المسلسل سيكون كوميدي إجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة" اليوم"، من تقديم كلا من إدوارد، ونانسي مجدي، أن الفنان عادل امام بدأ اليوم أولى أيام تصوير مسلسل فالنتينو، وإخراج رامي امام.

وأستعرض إدوارد صور حصرية لمسلسل فالنتينو للنجم عادل امام على الهواء.

جدير بالذكر أن مسلسل "فالنتينو"، من إنتاج شركة ماجنوم برئاسة رامى إمام وعضوها المنتدب هشام تحسين والعمل من إخراج رامى إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر.