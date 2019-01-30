شاركت دينا أنور، مسؤولة حملة "البسي فستانك"، متابعيها بكواليس تصوير غلاف كتابها "المجد لخالعات الحجاب والنقاب" مع بعض النماذج اللاتي نزعن الحجاب والنقاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقالت أنور: "بكل الحب.. بكل الفخر.. أهنئ رائداتي الجميلات على صدور كتابهن، خالعات الحجاب والنقاب- الثورة الصامتة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب". وأضافت: "البطلات الواعدات.. اللائي قمن ببطولة غلاف كتابي.. وشاركنني في تصوير حالة البهجة والفرحة والسعادة والحرية.. بكل شفافية ومصداقية وجمال وشجاعة وقوة وتحدي ومواجهة". وتوجهت بالشكر لمصور الغلاف "أمير دياب"، والكاتب شريف الشوباشي لإهدائه مقدمة الكتاب. وتابعت "شكر خاص للأستاذ الدكتور والفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، على إهدائه خاتمة الكتاب". واختتمت: "المجد لحفيدات هدى شعراوي وسيزا نبراوي وصفية زغلول وقاسم أمين". ​

كانت هذه تفاصيل خبر صاحبة "المجد لخالعات الحجاب والنقاب": والد حلا شيحا أهداني خاتمة الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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