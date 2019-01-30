بعد زواج 7 سنوات.. فنان "وادي الذئاب" يقيم دعوى طلاق ضد زوجته

أعلن الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل "وادي الذئاب"، والمشهور عربيًا باسم "مراد علمدار"، إقامة دعوى قضائية للانفصال عن زوجته بعد 7 سنوات من المعاشرة.

وبحسب ما نشرته "روسيا اليوم" نقلًا عن وسائل الإعلام التركية، عن مقربين أن الجهود التي بذلت من أجل رأب الصدع بين الزوجين لم تفلح في إنقاذ العائلة، خاصة أن زواجهما أثمر عن طفلين.

وارتبط الزوجان عام 2012، قبل أن تنشب الخلافات بينهما مؤخرًا، وأكد شاشماز، في بيان لمحاميه، الثلاثاء الماضي، أن جهودًا لحل الخلافات "لم تكلل بالنجاح".

وأضاف البيان، أن "شاشماز، ونتيجة لهذا الفشل، رفع دعوى طلاق أمام المحكمة من أجل الانفصال عن زوجته، بعد محاولات للتفاهم".

وناشد الممثل التركي، الجميع باحترام "أسرارهما الشخصية، وحقوقهما الخاصة، لا سيما مع وجود طفلين يجب الحفاظ على وضعهما النفسي".

وحقق شاشمار نجاحًا واسعًا في تركيا ومختلف دول العالم، ويحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

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