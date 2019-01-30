احترس.. 5 علامات تشير إلى وجود مشاكل في القلب

القلب من الأعضاء الحيوية بجسد الإنسان، لذلك تؤثر إصابته بأي مرض على سائر الأعضاء، وإهمال أمراض القلب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وعرض موقع "روسيا اليوم" بعض الأعراض الرئيسية التي تشير إلى وجود مشاكل في القلب:

1- السعال المزمن:

ربما يكون سبب السعال المستمر والدائم علامة على وجود مشكلة في القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب الانتباه إلى لون البلغم، فإذا كان ورديًا فهو إشارة إلى مشكلة في القلب.

2- تورم القدمين:

تورم القدمين من أعراض وجود خلل في عمل القلب، لأن الخلل في عمل الأوعية الدموية وعدم ضخ كمية الدم اللازمة، يسبب بقائه في القدمين وتورمها.

3- الشعور بالاختناق:

نادرًا ما يرهق العمل اليومي غير الشاق الجسم، لكن هذه الحالة الاستثنائية رفقة الشعور بالضعف، تكون عادة إشارة إلى احتمال حدوث نوبة قلبية، وخاصة عند الشعور بالاختناق في وضعية الاستلقاء.

4- لون الجلد الشاحب:

يصبح لون الجلد شاحبًا نتيجة عدم كفاية الدم في الأوعية الدموية الدقيقة، أي قلة الكرات الحمراء الواصلة إلى الجلد، لذلك عند استمرار هذه الحالة، تجب مراجعة أخصائي القلب.

5- عدم انتظام النبض العصبي:

الهزات العصبية والتوتر العاطفي هي من أكثر الأسباب التي تسبب عدم انتظام نبض القلب، لأنه في هذه الحالة، تزداد كمية الكاتيكولامين "هرمونات الهروب والقتال، تفرزها الغدد الكظرية" بما فيها الأدرينالين، التي تؤثر سلبًا في عمل عضلة القلب.

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