طلب إحاطة عن استخدام الليزر في مراكز التجميل.. واستشاري: بيشغلوا خريجين تجارة وآداب

علق الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، على طلب إحاطة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، حول استخدم الليزر في مراكز التجميل، موضحة أن الكثير من المراكز بها أجهزة ليزر مهربة وغير مرخص بها، وأن يتم استخدامها بدون إشراف الطبيب، ما يتسبب في الأضرار بالمواطنين.

وأكد الناظر لـ"الوطن": "أؤيد طلب النائبة 100%، فاستخدام المراكز غير المختصة لأجهزة الليزر أمر كارثي على صحة المواطنين"، مضيفًا: "المفروض اللي يعالج بالليزر يكون طبيب جلدية مختص وحاصل على تصريح من المعهد القومي لليزر".

وتابع: "لكن اللي في البيوتي سنتر أغلبهم خريجين كليات نظرية زي التجارة والأداب وغيرها وحتى متخرجوش من كلية عملية".

وعن الأضرار التي من الممكن أن تلحق بالسيدات إذا تعرضن لأجهزة الليزر من قٍبل المراكز الغير مختصة، أكد أنه من الممكن أن يصابوا بالحروق، أو البقع الداكنة، أو ظهور الندبات أيضًا".

واختتم: "على المواطنات التأكد من أن المركز او العيادة حاصلين على تصريح من المعهد القومي لليزر قبل الخضوع لها للاطمئنان".

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