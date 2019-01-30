شاهدي أجمل فساتين الزّفاف لربيع وصيف 2019 من أسبوع الموضة الباريسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سواءً كان في ختام العرض أو في منتصفه، غالبًا ما تشمل مدرّجات الهوت كوتور العديد من فساتين الزفاف الجميلة والمبهرة والتي تحلم كل عروس بارتدائها في ليلة العمر.

ولموسم ربيع وصيف 2019، قدّمت العديدُ من العلامات التجارية الفرنسية ضمن مجموعات الأزياء الراقية تصاميم مختلفة ومتنوعة من فستان الزفاف.

فقد قدّمت غيامباتيستا فالي فساتين بصور ظليّة مختلفة مصنوعة من حرير الكريب والمطرّزة بالكريستال، أمّا المصمم اللبناني زهير مراد فقدّم فستانًا مزينًا باللؤلؤ جاء مكونًا من قطعتين توب بأكمام مختلفة وتنورة ماكسي بفتحة جانبية طويلة وبحزام معدني مزدوج، وفستانًا آخر ماكسي بحمّالات مصنوعًا من التول ومطرّزًا بالكامل بالترتر اللامع.

أمّا الصمم ستيفان رولاند، فقدم فستانًا كريميًا من الحرير المتدفّق مستوحًى من فترة العشرينات دون أكمام وبفتحة الصدر المنخفضة والتي تصل إلى السرّة ونسّقه مع طرحة طويلة مطرّزة.

أمّا جيفنشي، فقدّمت فستانًا قصيرًا بتوب على شكل قميص تيشرت مطرّز بالترتر الفضي وبتنورة مزدوجة فضية شفافة.

وإذا كنت ستُقيمين حفل زفافك على الشاطئ، فشانيل تُقدّم لك القطعة المثالية وهي عبارة عن بدلة سباحة مغطاة بالكريستال مع قبعة سباحة مطابقة.