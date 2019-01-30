7 نصائح في "علم الطاقة" تزيد الإنتاج وتطرد الطاقة السلبية في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعاني البعض من الشعور بطاقة سلبية في أماكن العمل بسبب الوقت الطويل الذي نقضيه ونستهلك فيه حوالي ثلث طاقتنا.. وفي السطور التالية تقدم لنا خبيرة "الفونغ شوي" المهندسة سالي القطبي، نصائح لزيادة الطاقة الإيجابية والإنتاج في العمل، وهي كالتالي:

1- يجب الاهتمام ببعض النقاط الأساسية في المكتب مثل ماذا يوجد خلف ظهرك أثناء جلوسك، وماذا يوجد أمامك؟

2- الاهتمام بالإضاءة والتهوية داخل المكتب، وألا يكون على خط مباشر مع باب الدخول، وبنفس الوقت مشرف عليها ويستطيع الشخص رؤية أكبر مساحة ممكنة من الغرفة، ويفضل أن يكون خلف الكرسي جدار كي يمنح الأشخاص المزيد من الشعور بالاستقرار.

3- احرص على عدم وجود فوضى بصرية، وأن يكون كل شيء مرتب وفي مكانه بحيث تصل إليه بسهولة، ويفضل التخلص من الأوراق والأشياء التي لا يستخدمها على الفور.

4- يفضل عمل لوحة الأهداف "Vision Board" على الحائط، ويمكن عملها من قصاصات الورق، إذ تساعده على التركيز على الأهداف ومعرفة نسبة الإنجاز وتقدير خطواته.

5- ترتيب المكتب، وفلسفة "الفونغ شوي" قسمت المكتب إلى 9 أماكن مختصة بجوانب حياتية عدة (شهرة، وعلاقات، ومشاريع مستقبلية، ودعم ومساندة وسفر، وضيفة، حكمة واكتشاف ذات، عائلة، وفرة وصحة).

فعلى سبيل المثال للحصول على المزيد من الدعم ضع هاتف العمل على مكتبك على جهة اليمين، وللحصول على المزيد من الشهرة ضع ضوء عند منتصف المكتب عند الحافة البعيدة، ووضع آلة الحاسبة على يسارك في الحافة البعيدة كي تساعدك في جذب الوفرة إليك، مع وضع صور العائلة عند الزاوية اليمنى البعيدة من المكتب.

5- تزيد شجر البامبو من الطاقة الإيجابية، فاحرص على وضعها في الزاوية اليمين من المكتب، بحد أقصي 9 أعواد من البامبو في المكتب، فإذا كنت تريد وضعه على المكتب اختار البامبو القصير، وابتعد عن أشجار الصبار.

6- اختيار الستائر بالألوان الزاهية، والابتعاد عن الألوان الترابية والبيج لأنهم يعطوا طاقة سلبية ورغبة في النوم والخمول.

7-اختيار الكراسي وكنب المكتب من الأقمشة الثقيلة كالجلد والقطيفة، لأنها تساعد على النشاط وزيادة الإنتاج في العمل، والابتعاد عن الجلوس وراء الباب مباشرة.