هل تسبب الطماطم تكون حصوات الكلى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يعتقد البعض أن إضافة الطماطم للسلطة غير مفيد لاحتوائها على أملاح تتسبب في تكوين حصوات الكلى، فما صحة ذلك؟

أكدت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، أن إضافة الطماطم إلى طبق السلطة يعزز من قيمتها الغذائية لأنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة، فهي الوحيدة التي تحتوي على عنصري فيتامين سي والحديد معًا.

أضافت جاد الحق، أن الطماطم في طبق السلطة تعزز من قيمتها الغذائية لتقوية المناعة لاحتوائها على مادة الليكوبين، وهي أحد أهم مضادات الأكسدة التي تهاجم الخلايا السرطانية وتقي من الإصابة بالأورام خاصة سرطان البروستاتا، موضحة أن تلك المادة يزداد تركيزها مع طهيها عكس باقي الخضروات التي تقل قيمتها عند الطهي.

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