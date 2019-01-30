كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - بروكسل تستضيف مؤتمر دولي حول صعود الإرهاب الإيراني المدعوم من الدولة

سيعقد مؤتمر دولي حول صعود الإرهاب الإيراني المدعوم من الدولة والتهديد الذي يشكله لأوروبا والولايات المتحدة. وسيتناول عدد من كبار المسؤولين والسياسيين والخبراء البارزين السابقين في هذا الحدث الذي سيعقد في بروكسل في 4 فبراير 2019. وتعقب هذا المؤتمر تظاهرة ضخمة للجالية الإيرانية في 8 فبراير المقبل في باريس، للاحتجاج على انتهاكات صارخة وواسعة لحقوق الإنسان في إيران والأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في الأراضي الأوروبية ضد المعارضة.

يعقد المؤتمر في وقت هناك ارتفاع ملحوظ في الإرهاب الإيراني في أوروبا في عام 2018 مع أربع محاولات على الأقل أحبطت في فرنسا وألبانيا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية. في عدد منهم كان الدبلوماسيون الإيرانيون متورطين بشكل مباشر. دبلوماسي إيراني الآن في السجن في بلجيكا في انتظار المحاكمة. تم طرد العديد من الدبلوماسيين الإيرانيين الآخرين من الدول الأوروبية في عام 2018. ضم الاتحاد الأوروبي كيانا من وزارة المخابرات الإيرانية واثنين من كبار مسؤوليها على قائمة العقوبات في 8 يناير 2019. وكانت هذه أول عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران في أعقاب الاتفاق النووي في عام 2015 ، مما يعكس خطورة القضية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وتحول في الدبلوماسية الأوروبية في مواجهة طهران.

ومن بين المتحدثين المؤكدين: السيد لويس فريه (المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي) ، السفير جوليو تيرتسي (وزير الخارجية الأسبق لإيطاليا)، السيد كلود مونيكي (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمركز الأوروبي للاستراتيجية والأمن الاستراتيجي) الإرهاب وأخصائي الشرق الأوسط) ، السيد أليخو فيدال كوادراس (نائب سابق لرئيس البرلمان الأوروبي من إسبانيا ، رئيس ISJ)

وسوف يشمل الحضور السلك الدبلوماسي في بروكسل ، والمنظمات غير الحكومية ، والصحفيين وممثلي الجاليات الإيرانية. وسيناقش المؤتمر الاتجاه الجديد من جانب طهران ، والكيانات الإيرانية المعنية ، وأهداف المؤامرات ، وأسباب تصاعد طهران على الإرهاب ، والتهديد الذي تشكله للغرب ، والنهج الصحيح من جانب طرفي الأطلسي حيال هذا التهديد المشترك.

يتم تنظيم المؤتمر بشكل مشترك من قبل:

• اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)

• مركز الاستخبارات والأمن الأوروبي (ESISC)

• التحالف من أجل التوعية العامة (APA)

المكان: رزيدنت بلاتس (قصر الإقامة) ، المجاور لمبنى مجلس الوزراء في ميدان شومان

التوقيت: 15:00 إلى 13:00