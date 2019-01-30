كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - عاجل - إتحاد السلة يُقرر نقل مباريات الزمالك خارج ملعبه

كرة السلة

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة العديد من القرارات مساء اليوم الأربعاء أبرزها نقل مباريات الزمالك خارج ملعبه.

ونشر الإتحاد المصري لكرة السلة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك العديد من القرارات أهمها: نقل مباريات الزمالك خارج ملعبه لحين إشعار اخر، بسبب أحداث الشغب خلال مباراة فريقه مع الجزيرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري السوبر وانتهت المباراة انذاك بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 64-60.

وأرسل إتحاد السلة خطابا إلى نادي الزمالك يطالبه فيه بسرعة تحديد ملعب بديل لإقامة مباريات الفريق عليه خلال المنافسات القادمة، وتم توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى توقيع عقوبة مالية على محمد الكرداني مدرب الجزيرة 5 الأف جنيه، بسبب إفتعاله أحداث خلال مباراة الزمالك.

ومن ضمن قرارات اتحاد السلة، إستدعاء الكابتن طارق خيري مدرب الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي، للتحقيق معه بسبب التصريحات التي بدرت منه بعد مباراة الجزيرة في الجولة السادسة من دوري السوبر، والتي خسرها الفريق الأحمر بنتيجة 82-86.