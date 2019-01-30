كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - باونس الروضة تكتسب زخماً واسعاً من قبل السيدات في الرياض

مع أكثر من 30 مليون قفزة حرة خلال شهر واحد

تساهم الصالة الأولى من نوعها عالمياً للقفز على الترامبولين والمخصصة بالكامل للسيدات في التشجيع على اتباع نمط صحي ورياضي

الرياض، المملكة العربية السعودية: 30 يناير 2019: تشهد صالة باونس الروضة للقفز الحر والمخصصة كلياً للسيدات في الرياض اهتماماً مستمراً من سكان العاصمة والمملكة ليستمتعوا بممارسة هذه الرياضة الممتعة بعد افتتاحها في شهر ديسمبر الماضي. ونجحت في زيادة الوعي لاتباع حياة رياضية وصحية مفيدة بعد جمعها لأكثر من 30 مليون قفزة وساهمت بخسارة 10 مليون سعرة حرارية خلال شهر واحد.

وحازت صالة باونس الرياضية الجديدة على دعم من الهيئة العامة للترفيه قبيل الافتتاح كونها توفر مجموعة جديدة من الألعاب الترفيهية لفئة السيدات في الرياض ووسيلة رائعة لممارسة الرياضة و اللياقة البدنية. وتشكل الصالة وجهة عائلية بامتياز لاستقبالها الأطفال وتجهيز الصالة بأقصى درجات الأمان لتكون مناسبة للجميع.

وفي تصريح لها قالت مشاعل عطية، الشريك الإداري لصالة باونس في المملكة العربية السعودية: "لقد سررنا كثيراً بمعدل الإقبال الكبير الذي شهدته صالة باونس منذ إطلاقها في الرياض. ومع مرور شهر فقط على الإفتتاح أصبح لدينا الكثير من عشاق هذه الرياضة الذين أصبحوا جزءاً من عائلتنا الكبيرة، وما زلنا نستمتع بردود الأفعال الإيجابية من السيدات في المملكة."

وأضافت: "أبدت سيدات المملكة إعجابهن الكبير بهذه الرياضة المفيدة، وأصبحن يتعلمن حركات جديدة للقفز على الترامبولين والجري على الجدران وتخطي العقبات المحترفة في مضمار "إكس بارك" المميز. فقد بلغ مجموع القفزات الدورانية التي قامت السيدات بأدائها حتى الآن مليون ونصف قفزة، وسوف يتضاعف الرقم في المستقبل القريب."

يتكون فريق باونس الروضة من السيدات فقط وتشكل المواطنات السعوديات نسبة 75% منهن. وتم تدريب طاقم العمل بالكامل بطريقة محترفة ليشكلوا بذلك نخبة من الرياضيّات والمحترفات في هذا المجال من أجل ضمان و توفير تجربة فريدة من نوعها للجميع.

وفي حديثها عن الرؤية التي تتبعها صالة باونس الرياض، أضافت مشاعل: "هدفنا الرئيسي هو توفير وسيلة رائعة للترفيه حيث نسعى إلى تعزيز الإحساس بالانتماء للمجتمع و منح الفرصة للعائلات لقضاء أوقات جميلة معاً في باونس لكي يستمتعوا بمختلف مرافق الترفيه المتوفرة لدينا. ونحن على ثقة بأن السيدات سيشعرن بالطاقة والحيوية بمجرد دخولهن عبر أبواب الصالة."

تحتوي صالة باونس على مقهى لتقديم المشروبات والوجبات مع عدة قاعات خاصة لاستضافة المناسبات الخاصة كحفلات أعياد الميلاد، حيث أنها استضافت الكثير من حفلات أعياد الميلاد في الشهر الأول من الافتتاح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن صالة باونس تضم 80 ترامبولين متصلة ومنطقة سلام دانك الخاصة بكرة السلة ومنطقة للقفز الحر وأخرى للعبة "الدودج بول"، إلى جانب الكيس الهوائي الخاص بالهبوط الحر وصالة "إكس بارك" التي تضم تحديات إضافية وفرصة للتنافس فوق ملعب رياضي ذو تصميم يحاكي الطراز الحر بجميع أركانه وعقباته الصعبة ومجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المخصصة للسيدات فقط.