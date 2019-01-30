كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - الإتحاد الإفريقي يُعلن - كان 2021 بالكاميرون.. 2023 بكوت ديفوار.. 2025 بغينيا

كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً استضافة الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وموافقة كوت ديفوار على استضافة البطولة التالية في عام 2023.

وكان مقرراً للكاميرون أن تستضيف بطولة 2019 التي سحب "كاف" تنظيمها لعدم جاهزية البلد المضيف لتتجه بعد ذلك إلى مصر بعد منافسة مع جنوب إفريقيا.

وعوّض الاتحاد الإفريقي الكاميرون بمنحها استضافة بطولة 2021 التي كان مكرراً لها أن تقام في ملاعب كوت ديفوار، ليقم بتعويضها أيضاً باستضافة بطولة 2023.

والتقى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئيس كوت ديفوار في قصره الحسن واتارا ليتم الاتفاق على استضافة دولته بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بدلاً من 2021.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لـ"كاف" قال أحمد:"أشكر رئيس كوت ديفوار على دعمه والقبول باستضافة البطولة في عام 2023، على أن تستضيف الكاميرون بطولة 2021، وغينيا بطولة 2025، ومن حق غينيا اختيار التنظيم المشترك إذا أرادت".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 الصيف المقبل من استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية وسط حشود جماهيرية كبيرة وبعثات من 23 دولة إفريقية تترقب الحدث الأهم في كرة القدم السمراء.