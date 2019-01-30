كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - أحمد موسى يكشف 4 حالات مستبعدة من قانون التصالح في المخالفات

معتز عوض

كشف أحمد موسى، عن الحالات المستبعدة من قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الحالات التي لن يتم التصالح مع ملاكها تشمل 75 ألف عقار يهدد حياة المواطنين، فضلا عن الأراضي الخاصة بقانون حماية الآثار، والأراضي الخاصة بعمليات القوات المسلحة، وأراضي أملاك الدولة».

وأوضح موسى أن هناك لجان مختصة ستتولى عمليات المسح بالمحافظات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.