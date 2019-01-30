كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - "حديد الإمارات" توقع اتفاقية استراتيجية مع موانئ أبوظبي بقيمة مليار درهم

توفر خلالها "سفين" خدمات النقل البحري لشحنات حديد الإمارات

30 يناير 2019، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أبوظبي للخدمات البحرية "سفين" التابعة لموانئ أبوظبي، يتم بموجبها توفير خدمات النقل البحري لشحنات الحديد الخاصة بـ "حديد الإمارات".

وتصل قيمة الاتفاقية إلى مليار درهم، وسيبدأ العمل بها في يناير 2021 وتستمر لمدة 10 أعوام. وستقوم سفين بموجب الاتفاقية بتوفير خدمات النقل البحري لثلاث شحنات للحديد الخام بشكل شهري، إلى جانب شراء وتأجير وتسليم وتشغيل وصيانة سفن الشحن، ومعدات القاطرات، وتنفيذ عمليات التفريغ الخاصة بشحنات حديد الإمارات.

وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر حديد الإمارات في أبوظبي كل من المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للشركة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وذلك بحضور الكابتن عادل بني حماد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات البحرية "سفين"، وعدد من المسؤولين والمهندسين لدى الجانبين.

وتلقي هذه الاتفاقية الضوء على حرص الجانبين على توفير منتجات عالية الجودة، وتبني أفضل حلول التوريد تماشياً مع أعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما ينسجم مع جهود الجانبين لدعم وتحقيق "رؤية أبوظبي 2030".

وبهذه المناسبة، قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية بين حديد الإمارات وموانئ أبوظبي والتي تعكس مدى اهتمام الشركات الوطنية وحرصها على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي على وجه الخصوص والاقتصاد الوطني بشكل عام".

ومن جانبه قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: "تعد هذه الاتفاقية ثمرة جهود مشتركة دامت لأكثر من عام لتجسد روح التعاون بين الشركتين الوطنيتين. كما تأتي في إطار خططنا الاستراتيجية الرامية إلى تصنيع وتوريد منتجات الحديد عالية الجودة، إلى جانب تعزيز قدراتنا التنافسية مع أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع على مستوى المنطقة والعالم عبر توفير أفضل الخدمات والحلول الفنية للعملاء".

وأضاف: "جرى التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد طرح عطاء تنافسي شاركت فيه مجموعة من أبرز مزودي خدمات النقل حول العالم، حيث تم اختيار شركة أبوظبي للخدمات البحرية "سفين" نظراً للمعايير العالمية التي تتبناها في تقديم الخدمات البحرية بأعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة".

وبدوره أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إلى أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تلقي الضوء على حرص حديد الإمارات وموانئ أبوظبي على تعزيز مكانة أبوظبي كمركز صناعي عالمي والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

وأضاف الشامسي ، "تفخر موانئ أبوظبي باختيارها من قبل شركة حديد الإمارات لتوفير خدمات النقل البحري، حيث سنعمل على تسخير كافة الخبرات التي تتمتع بها شركة سفين لتقديم حلول وخدمات وفق أعلى المعايير العالمية."

وقال الكابتن عادل بني حماد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات البحرية "سفين": "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة "حديد الإمارات" واحدة من أبرز وأكبر الاتفاقيات التي وقعتها سفين، حيث سنقوم بموجبها بتقديم خدمات شحن وتفريغ السفن لأول مرة، مما يمثل إضافة مهمة إلى محفظة خدمات الشركة الشاملة، والتي تضم خدمات الدعم البحري والرسو عالمية المستوى".

وأضاف: "ومن جانب آخر، تلقي هذه الاتفاقية الضوء على الطلب الكبير الذي يشهده قطاع الشحن البحري، وخاصة على خدمة النقل البحري في منطقة الخليج العربي، ونحن في موانئ أبوظبي و في "سفين" فخورون بالدور الذي نقوم به لتقديم خدمات بحرية متكاملة تتميز بجودتها العالية".

نبذة موجزة عن حديد الإمارات

تعود ملكية حديد الإمارات للشركة القابضة العامة (صناعات) وهي أكبر تجمع صناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة والشركة الرائدة في تطبيق سياسة التنويع الصناعي التي تعتمدها حكومة أبوظبي. يقع مجمع حديد الإمارات في مدينة أبوظبي الصناعية التي تبعد حو إلى 35 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي. ويعتبر هذا المجمع أول وأكبر مصنع متكامل للحديد في دولة الإمارات يقوم بإنتاج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة.

تأسست حديد الإمارات في العام 1998 لتبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي في العام 2001 ولتنطلق من ثم بتنفيذ برنامج شامل لتوسعة مجمعها الصناعي على مراحل رفعت الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى إلى 3.5 مليون طن متري سنويا وبكلفة إجمالية بلغت 11 مليار درهم (3 مليار دولار أمريكي).

وتقوم أهداف الشركة العملية حالياً على رفع مستوى أدائها وزيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها على التنافس في مجال تصنيع المنتجات النهائية العالية الجودة. وبناء على ذلك تعمل الشركة على زيادة مستوى استثماراتها في عمليات التصنيع واستخدامات تقنيات المعلومات من أجل تطوير قدراتها الإنتاجية وتحسين أدائها العملي وزيادة عوائدها وتحقيق أهدافها التوسعية. وفي الوقت نفسه تستفيد الشركة من هذه الاستثمارات لتطوير نوعية منتجاتها وتقليص مدى تأثيرات عملياتها على البيئة وضمان سلامة موظفيها ومنشآتها وعملائها.

حول موانئ أبوظبي

أُسست موانئ أبوظبي في العام 2006، وهي الشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية في إمارة أبوظبي ومرافئ الفجيرة في ميناء الفجيرة، بالإضافة إلى مدينة خليفة الصناعية - الوجهة المتكاملة للأعمال التجارية واللوجستية والصناعية في أبوظبي، والتي تستقطب الاستثمارات المباشرة إلى "منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة" على امتداد مساحة 100 كيلومتر مربع، حيث تعتبر الأكبر مساحة على مستوى الشرق الأوسط.

يعد ميناء خليفة، الذي افتتحه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 12 ديسمبر 2012، الميناء الرئيسي لموانئ أبوظبي، ويعتبر أول ميناء حاويات شبه آلي في المنطقة. وتمتلك موانئ أبوظبي نسبة 50% من مرافئ أبوظبي التي تقوم بتشغيل وإدارة محطة الحاويات في ميناء خليفة مع باقة متكاملة من الحلول اللوجستية للشركاء والخطوط الملاحية. وبالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الحالية التي تبلغ 2,5 مليون حاوية نمطية، من المتوقع أن تبدأ الشركة الصينية العملاقة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة عملياتها التشغيلية في محطة الحاويات الجديدة بحلول العام 2019 وفق الاتفاقية التي أبرمتها معها موانئ أبوظبي، مما سيرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 6 ملايين حاوية نمطية في كلتا المحطتين.

وبالإضافة إلى مدينة خليفة الصناعية ومجموعة الموانئ، تشمل الشركات التابعة لموانئ أبوظبي كلاً من أبوظبي للخدمات البحرية "سفين"، التي توفر مجموعة شاملة من الخدمات البحرية والملاحية وخدمات الرصيف المساندة، بالإضافة إلى خدمات حركة السفن وصيانة الأسطول بطريقة آمنة وفعالة؛ وبوابة المقطع، التي تدير نظام مجتمع الموانئ وتسهل تدفق المعلومات والمعاملات الرقمية بين مستخدمي الموانئ والمتعاملين والأطراف الأخرى المعنية؛ ومحطة أبوظبي للسفن السياحية، وهي أول محطة سياحية دائمة في المنطقة. كما تم افتتاح شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية لتلبية متطلبات نمو قطاع السياحة البحرية في أبوظبي، من خلال توفير محطة توقف شاطئية ضمن جولات خطوط السفن السياحية العالمية تقدم تجربة سياحية فريدة من نوعها. بالإضافة إلى ذلك، تدير موانئ أبوظبي مركز التدريب البحري بميناء مصفح. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارةwww.adports.ae