كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - حضور حاشد لحفل محمد عساف بمهرجان " عبية " السعودى .. وانهاء الحفل مبكرا حفظا للسلامة

الرياض 30 يناير 2019 :

ضمن الفعاليات الترفيهية التي تقام في الرياض، وتحت مظلة المهرجان السعودي للجواد العربي "عبــية"، أحيى الفنان محمد عساف حفلاً غنائي مساء أمس الثلاثاء , ضمن حضور جماهيري كثيف تجاوز 8000 ألاف شحض .

ويأتي الحفل في إطار الفعاليات المصاحبة للمهرجان، الذي ينطلق في 29 يناير الجاري ويستمر حتى 2 فبراير، ويستهدف كافة شرائح المجتمع، ويجمع ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه.

وقد أطلق الفنان محمد عساف فيديو ترويجياً قبل أيام ، أكد فيه أن حفلته المنتظرة في الرياض هي الأولى له. كما نشر عساف تغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيها: "أهلنا الكرام في الرياض، ألتقيكم في المهرجان السعودي للجواد العربي عبية، الثلاثاء المقبل 29 يناير، الساعة 09:00 مساء في منتجع الفيصلية بدرة الرياض".

وفي هذه المناسبة قال الفنان محمد عساف " سعيد جدا بتواجدي في المملكة العربية السعودية وهذ هي المرة الأولى لي التي أحيى حفلا فنيا هنا في الرياض , الشعب السعودي غمرني بمحبته وحسن استقباله كل الشكر ةالتقدير لهم "

وشهد الحفل حضور كثيف من قبل محبي عساف حيث تواجد اكثر من 10 الاف شخص يتابعون الحفل من الخارج , اضافة الى تزاحم قاعة الحفل بأكثر من ثمانية ألاف شخص , مما تسبب بحالة ارباك وتدافع بين الجمهور , حيث قررت ادارة الحفل انهاء الحفل قبل موعده حفاظا على السلامة العامة

ويستمر المهرجان خمسة أيام، من الساعة 04:00 عصراً حتى 12:00 ليلاً، ويحتضن كثيراً من المفاجآت والفعاليات المتنوعة، من أبرزها عروض الخيل من مختلف أنحاء العالم، والحفلات الغنائية بمشاركة فنانين خليجيين وعرب.

وهذه المرة الأولى التي يحيي فيها عساف حفلاً في السعودية ضمن الفعاليات المتنوعة التي تشهدها.

ولم يغِب عساف عن الساحة الفنية، إذ طرح في سبتمبر الماضي عملاً غنائياً بعنوان "مكانك خالي" من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وحقق أكثر من 58 مليون مشاهدة عبر قناة "بلاتنيوم ريكوردز" في "يوتيوب"، ما يؤكد جماهيرية عساف، وحسَّه الغنائي العالي، خاصةً في الأغنية الخليجية.

وتأتي حفلة عساف في الرياض ضمن الحفلات الغنائية المجدولة في الروزنامة الشتوية لهيئة الترفيه السعودية.

