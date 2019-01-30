كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - فوز الأهلي والزمالك في البطولة العربية لسيدات الطائرة

سيدات طائرة الأهلي

أسفرت نتائج الجولة الرابعة من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات النسخة الـ20 المقامة حاليا في القاهرة عن مواصلة الاهلي تصدر للبطولة، وتحقيق الزمالك الفوز الأول له.

واصل الصفاقسي التونسي منافسته للأهلي على لقب البطولة العربية بعد تغلبه على الصيد بالجولة الرابعة بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-19، 26-24، 25-20).

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد سيدات الصفاقسي إلى النقطة الـ12 متصدرا بها ترتيب البطولة العربية، بينما توقف رصيد الصيد عند النقطة الثالثة في المركز الخامس.

وحققت سيدات الزمالك إنتصارهن الأول بالبطولة العربية، بعد تغلبهن على الدفاع الحسني المغربي بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي (25-18، 25-15، و25-16).

لتحصد سيدات الزمالك أول ثلاث نقاط لهن بالبطولة، بينما أصبح الفريق المغربي دون أي نقاط في المركز الأخير.

وعلى جانب أخر واصلت سيدات الأهلي إنتصاراتهن وتغلبن على منافسهن سبورتنج بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-20، 25-13، و25-9).

وبهذه النتائج ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة التاسعة، من 3 انتصارات في المركز الثاني خلفا للصفاقسي التونسي متصدر ترتيب البطولة العربية برصيد 12 نقطة، وياتي سبورتنج في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، والزمالك بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ويشارك في النسخة الـ20 من البطولة العربية للأندية للسيدات، سبعة فرق هم: الأهلي وسبورتنج والزمالك والصيد من مصر، والصفاقسي من تونس ، والدفاع الحسني من المغرب، والمحرق البحريني، وشهدت البطولة اعتذار فريق فتيات العيون الكويتي، وتقام مباريات البطولة العربية للأندية على الصالة المغطاة باستاد القاهرة (صالة رقم 2).

وسوف تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد، يحصل الفريق الأكثر حصدا للنقاط على لقب البطولة العربية للأندية.

ويُعد فريق الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولة العربية للأندية للسيدات للكرة الطائرة برصيد 8 ألقاب.