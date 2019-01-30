كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - إحذر: فيسبوك يتجسس على المستخدمين مقابل 20 دولارا شهريا

في أعقاب التحقيق الذي أجراه موقع تيك كرانش TechCrunch المعني بالتكنولوجيا أمس والذي يظهر قيام موقع فيسبوك بالتجسس على البعض من المستخدمين، حظرت شركة أبل عمل تطبيق فيسبوك ريسيرش VPN قبل أن تتمكن الشبكة الاجتماعية من إغلاقه طواعيه، وفق ما ذكر موقع تيك كرانش ذاته.

ويطلب تطبيق البحث VPN من المستخدمين عبر هواتف أبل جميع البيانات التي تمر عبر هواتفهم مقابل اعصائهم 20 دولارا في الشهر.

وأخبرت شركة أبل موقع تيك كرانش، إنه نظرًا لعدم صحة ما يقوم به موقع فيسبوك، فقد ألغت عمل تطبيق فيسبوك، وقالت شركة أبل أن فيسبوك انتهك سياسة الشركة.

وتعد تجربة فيسبوك واحدة من المحاولات للتجسس على المستخدمين، لأجل قيامها بأغراض تطويرية على موقعها أو ابتكار شئ جديد، في كسرٍ واضح لقواعد الخصوصية.