كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - إجراءات حصولالسعوديين علي فيزا فورية لدخول تايلاند

تهدف إلى تعزيز سرعة وراحة إجراءات الدخول إلى تايلند

مكتب الهجرة في تايلاند وشركة فيزا جلوبال يوقّعان اتفاقية تعاون لإطلاق خدمة جديدة للتأشيرات الإلكترونية للمسافرين السعوديين

· يهدف التعاون إلى طرح خدمة "التأشيرات الإلكترونية الجديدة عند الوصول" eVisa On Arrival (eVOA) للمسافرين المؤهلين من 21 بلداً * متضمنه المملكة العربية السعودية).

· سيتمكن المسافرين من خلال خدمة "التأشيرات الإلكترونية الجديدة عند الوصول" من توفير الوقت والحصول على خدمات أسرع في منافذ (كاونترات) مخصصة في المطارات الرئيسية في تايلاند.

· يحصل المسافرون على تصريح السفر الخاص بهم عبر الإنترنت في غضون 24 إلى 72 ساعة من تقديم الطلب.

· تتوفر أيضاً خدمة "Express eVisa On Arrival" الجديدة للحصول على الموافقة في غضون 24 ساعة.

· يمكن تقديم طلبات الحصول على الفيزة عبر https://thailandevoa.vfsevisa.com/ أو في مراكز VFS Global لخدمات التأشيرات حول العالم.

تماشياً مع مبادرة حكومة تايلاند الهادفة إلى تنشيط السياحة، أبرم مكتب الهجرة في تايلاند اتفاقية تعاون مع شركة خدمات التأشيرات العالمية VFS Global لإطلاق خدمة التأشيرات الإلكترونية الجديدة عند الوصول eVisa On Arrival (eVOA) التي تهدف إلى تعزيز سرعة إجراءات الدخول إلى تايلند وجعلها أكثر راحة للمسافرين من 21 دولة* مثل الهند والصين والمملكة العربية السعودية وأوكرانيا وغيرها. وبموجب الاتفاقية الموقّعة، سيتمكن المسافرون المؤهلون لاستخدام خدمة التأشيرات الإلكترونية الجديدة عند الوصول عبر الإنترنت التي تقدمها VFS Global من الحصول على تصريح سفر من مكتب الهجرة في تايلاند قبل مغادرتهم بلدهم الأصلي. وستكون الخدمة متاحة اعتباراً من 14 فبراير 2019 عبر thailandevoa.vfsevisa.com.

توفر الخدمة الجديدة للمسافرين إلى تايلند تجربة مختلفة كلياً عند التقدم بطلب للحصول على إذن سفر مسبق إلى تايلاند وكذلك عند دخول البلاد عبر مطارات سوفارنابومي ودونج ميونج في بانكوك، وكذلك عبر مطارات فوكيت وشيانج ماي سواء عبر الخطوط الجوية التايلاندية أو شركات الطيران الأخرى.

ومن خلال ثلاث خطوات بسيطة، يمكن للمسافرين المؤهلين التقدم عبر الإنترنت للحصول على التأشيرة الإلكترونية الجديدة عند الوصول لدخول تايلاند عبر الموقع thailandevoa.vfsevisa.com في أي وقت وفي أي مكان أو الحصول على المساعدة في مراكز VFS Global لخدمات التأشيرات المتواجدة في جميع أنحاء العالم.

الخطوة 1: قم بزيارة موقع thailandevoa.vfsevisa.com وإدحال تفاصيل الطلب وتحميل المستندات المطلوبة عبر الإنترنت. ليس هناك حاجة لتقديم جواز السفر الأصلي

الخطوة 2: سدد رسوم الطلب عبر بوابة الدفع باستخدام بطاقة ائتمان ماستركارد أو فيزا كارد أو يونيون باي أو بطاقة خصم تدعم إجراء التعاملات الدولية أو عبر خدمتي Wechat أو Alipay.

الخطوة 3: عند اتمام عملية الدفع بنجاح وبمجرد معالجة الطلب مع رمز التأشيرة الإلكترونية الجديدة عند الوصول المعتمد مسبقاً، يمكن للمسافرين تنزيل وطباعة طلب التأشيرة كمرجع ويمكنهم أيضاً الاحتفاظ بنسخة من الملف على هواتفهم المحمولة.

وسيحصل المسافرون على تصريح السفر مسبقاً عبر الإنترنت قبل بدء الرحلة وذلك خلال 24 إلى 72 ساعة. وفي حال كان هناك طلب تأشيرة عاجل للسفر إلى تايلاند، يمكن للمسافرين الاستفادة من خدمة Express eVOA عبر الإنترنت لتسريع الحصول على الموافقة. ويمكن للمسافرين المؤهلين أيضاً الحصول على قرار التأشيرة الإلكترونية الجديدة عند الوصول لأي متطلبات سفر قصيرة خلال 24 ساعة من خلال دفع بعض رسوم الخدمة الإضافية.

ويستفيد المتقدمون للتأشيرة الإلكترونية الجديدة عند الوصول من خدمات أسرع في منافذ (كاونترات) مخصصة في المطارات الرئيسية في تايلاند ليتمكنوا من توفير الوقت والاستمتاع بتجربة دخول أسرع وأكثر راحة إلى تايلاند. ومع بساطة عملية تقديم طلب التأشيرة المسبق عبر الإنترنت، لا يحتاج المسافرون إلى حمل أي نسخ ورقية لتأكيد الحجز الفندقي أو تذاكر السفر وما إلى ذلك. ونظراً لأن رسوم التأشيرة قد تم دفعها مسبقاً عبر الإنترنت، فليس هناك حاجة لحمل النقد بالعملة المحلية للدفع على منافذ وكاونترات المطار.

تعليقاً على إطلاق خدمة التأشيرات الإلكترونية الجديدة، قال اللفتنانت جنرال سوراتشات هاك بارن، مفوض مكتب الهجرة في تايلند: "نحن فخورون بإطلاق خدمة التأشيرات الإلكترونية الجديدة التي تعتبر حل رقمي جديد من شأنه أن يساهم في تعزيز تجربة المسافرين العصرين الذين يرغبون بخدمات سلسلة وسريعة تسهّل عليهم الحصول على التأشيرة لزيارة تايلاند من 21 دولة حول العالم. ونهدف من خلال تعاوننا مع شركة VFS Global، التي تعد أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتقنية في العالم، وتقدم خدماتها للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، إلى دعم أهداف الحكومة نحو تنشيط قطاع السياحة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني ​​المهم الذي يسنح بالتحقق المسبق من المسافرين قبل وصولهم، مما يوفر مزيداً من الوقت لمكتب الهجرة لإجراء تقييم أكثر فعالية".

ومن جهته قال السيد زوبين كاركاريا، الرئيس التنفيذي لشركة VFS Global: "يسعدنا التعاون مع مكتب الهجرة في تايلاند والخطوط الجوية التايلاندية لتوفير خدمات أسرع وأكثر راحة للمسافرين إلى تايلاند مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والسلامة خلال عملية منح التأشيرة. ومن خلال خبرتنا وموثوقيتنا في تقديم خدمات طلبات التأشيرات في جميع أنحاء العالم، إلى جانب المزايا العديدة التي تقدمها خدمة التأشيرة الإلكترونية الجديدة عند الوصول، نحن نساهم في جعل تجربة السفر إلى تايلاند أكثر سهولة ومتعة، وبالتالي تعزيز الأنشطة السياحة إلى البلاد. نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع سفارة مملكة تايلند التي نتعاون معها منذ عام 2005 لتقديم خدمات التأشيرات عبر 27 مدينة في أربعة بلدان من خلال شبكة قوية تضم 27 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرة. وانطلاقاً من موقعنا كشركة رائدة في مجال خدمات التأشيرات، نحن ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة تايلاند، حيث نوظف 326 مواطناً تايلندياً - منهم 96 بمثابة موارد مخصصة في مجال خدمة التأشيرة الإلكترونية الجديدة عند الوصول".

الفوائد الأساسية لخدمة التأشيرات الإلكترونية الجديدة:

· الحصول على تصريح سفر رسمي من مكتب الهجرة في تايلاند قبل بدء الرحلة للمسافرين المؤهلين خلال 24 إلى 72 ساعة

· تقديم الطلب عبر الإنترنت وخيارات سلسة وآمنة لدفع الرسوم

· تقديم الطلب عبر الإنترنت متاح في مراكز VFS Global في جميع أنحاء العالم

· ليس هناك حاجة لتقديم جواز السفر الأصلي

· تتوفر خدمة برسوم خدمة إضافية Express eVOA لتسريع عملية الحصول على إذن الدخول في غضون 24 ساعة

· توفير الوقت والجهد على المسافرين في المطارات الرئيسية في تايلاند من خلال منافذ (كاونترات) مخصصة لحاملي التأشيرة الإلكترونية الجديدة

· ليس هناك حاجة لحمل نسخ أو صور للوثائق أو حتى نقود بالعملة المحلية في المطارات

· تتوفر المساعدة والدعم عبر البريد الإلكتروني على مدار الساعة إذا لزم الأمر