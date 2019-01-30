كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية بكأس الملك
ميسي
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام إشبيلية.
ويحل الفريق الأندلسي ضيفًا على نظيره الكتالوني، بإياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، حسمت بفوز إشبيلية بثنائية نظيفة، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".
وضم تشكيل برشلونة:
ياسبر سيلسين، سيرجي روبيرتو، كليمنت لينلجيت، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، آرثر ميلو، فيليب كوتينيو، ليونيل ميسي، لويس سواريز.
وعلى مقاعد البدلاء:
شتيجين، نيسلون سيميدو، توماس فيرمايلين، أرتورو فيدال، كارليس آلينا، مالكوم، كيفن بيرنس بواتينج.
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