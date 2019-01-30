كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - لجنة المسابقات ترفض استئناف ريال مدريد بشأن راموس

راموس

رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، استئناف نادي ريال مدريد، بشأن إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها مدافع الفريق "سرجيو راموس" في مواجهة إسبانيول بالليجا.

وكان "راموس" قد حصل على بطاقة صفراء يوم الأحد الماضي ضد النادي الكتالوني، في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الواحدة والعشرين.

وقالت لجنة المسابقات في بيانًا لها نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "بعد الفحص الدقيق للأدلة المقدمة، فإن ما فعله اللاعب يخالف المنصوص عليه في المادة 12 من قواعد المسابقات، ولذلك تم رفض طلب ريال مدريد".

وبذلك يحصل "راموس" على البطاقة الصفراء الرابعة له هذا الموسم، وفي حال حصل على بطاقة أخرى في المباراة المقبلة يوم الأحد ضد ديبورتيفو ألافيس لن يشارك في ديربي مدريد ضد أتليتكو.

ومن ناحية أخرى، فرضت لجنة المسابقات عقوبات على كل من "رافاييل فاران" و"داني كارفاخال" مدافعي النادي الملكي.

وحصل "فاران" على بطاقة حمراء في تلك المباراة، وقررت اللجنة معاقبته بأن يغيب لمباراة واحدة وبذلك لن يتواجد في مواجهة "ألافيس"، كما أنّ "كارفاخال" سيغيب عن تلك المباراة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم بمواجهة إسبانيول.