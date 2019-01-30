كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - شاهد: أحمد موسى بضع تقرير "هيومن رايتس" تحت حذائه على الهواء

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسي، إن تقرير منظمة هيومن رايتس واتش بشأن حقوق الإنسان في مصر مكانه الحقيقى تحت الحذاء ومن قام بكتابته معهم تحت الحذاء.

وقام موسى بوضع التقرير تحت حذائه على الهواء وعرض جزءا من حلقة سابقة له من يوم 9 فى شهر 9 -2017، أثناء حديثه عن تقرير منظمة هيومن رايتس واتش بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هيومن رايتس واتش تستمد تقاريرها عن مصر من منظمات إرهابية.

وأشار موسى إلى أن هيومن رايتس واتش حصلت على التقرير الكاذب من عزت غنيم أمين حزب الحرية والعدالة الإرهابي بالبدرشين.

وكشف موسى أن بيان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كشف أن ما جاء فى التقرير كاذب وعار من الصحة.