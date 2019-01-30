كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - كمال جاب الله يتناول فنجان شاي مع "هادي أوشيما

كمال جاب الله

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كاتب صحفي ومحاضر جامعي

في حفل الشاي، الذي أقامه الأسبوع الماضي، سفير اليابان بالقاهرة، ماساكي نوكي، جاءت جلستي على "التاتامي"، أي الحصيرة، إلى جوار وزير الكهرباء، المهندس محمد شاكر، يليه - من ناحية اليمين - شاب أجنبي بملامح آسيوية واضحة، يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وباللباس الياباني التقليدي "الكيمونو"، قدم نفسه لي قائلاً: أنا هادي أوشيما، مدير مركز الإعلام والثقافة بالقاهرة.

السفير نوكي أعد ما يشبه غرفة الشاي التقليدية، في بيته بجاردن سيتي، ليس - فقط - لتأدية الطقوس، بل للانتقال - من خلالها - إلى عالم آخر، هو عالم الشاي، الذي يترك فيه الضيوف، وراء ظهورهم، مشاغل وهموم حياتهم اليومية، ليدخلوا، بحواسهم الخمس، في فسحة من التمعن في المزايا الجمالية والإبداعية، المصاحبة للضيافة، من: أفضل أدوات تقديم الشاي، وتجهيز الحلوى، إلى الزهور ولوحات الحوائط.

حفل الشاي في بيت السفير الياباني، كان هو الأول الذي يقام بمناسبة العام الجديد، 2019، وكان مصحوبًا بتعليق زينة عند مدخل البيت تسمى "كادوماتسو" مصنوعة من شجيرات الخيزران والصنوبر، خاصة برأس السنة.

ضيوف حفل الشاي، من الوزراء وكبار المسئولين والكتاب والإعلاميين، المصريين، والأجانب، تلقوا شرحًا - بديعًا ووافيًا - عن أصول تقديم الشاي الياباني، من طارق السيد، وهو أول دارس مصري وعربي وإفريقي، في مدرسة "أوراسينكى"، المتخصصة في تقديم طقوس الشاي، وصاحب 30 سنة من الخبرة، في ثقافة الضيافة وعلاقتها بالشاي الياباني.

ضمن ما قاله طارق السيد - بهذه المناسبة - أنه في عالمنا العربي، عندما تتوطد علاقتك بشخص ما تدعوه للشاي، قائلًا: "تعالى نشرب شاي"، أو "اتفضل اشرب شاي"، وهو موروث من الثقافة العربية القديمة، قعدة عرب، التي تتمثل في مجالسة الأصدقاء، في مكان ما لعمل الشاي، واحتسائه، وهي الفكرة، نفسها تقريبًا، المتوافرة في غرفة الشاي اليابانية، مشيرًا إلى أن أشهر من قام بطقوس تقديم الشاي الياباني هو "سين نو ريكيو"، ويلخص تعاليم الضيافة في سبع، هي:

- يجب أن تكون درجة الحرارة وكمية الشاي مناسبة حتى يتمكن الضيف من احتسائها بسهولة.

- في مرحلة الإعداد، يجب وضع الفحم بكمية وبطريقة مناسبة للحفاظ على درجة غليان الماء حتى النهاية.

- يجب أن تكون الزهور مماثلة لزهور الحقل والطبيعة.

- غرفة الشاي، لابد أن تكون رطبة في فصل الصيف ودافئة في فصل الشتاء لخلق بيئة مريحة.

- الشعور الجيد بعامل الوقت، والانتهاء في الوقت المحدد.

- الاستعداد المسبق للأشياء غير المتوقعة، كتجهيز مظلات المطر حتى في حالة عدم هطول أمطار، والاستعداد التام لإرضاء الجميع.

- الاهتمام بجميع الحضور بدرجة متساوية حتى يشعر الجميع بالرضا.

القصد من اتباع تعاليم "الريكيو السبعة" لطقس الشاي، هو أن يتسرب إلى نفس كل من الضيف والمضيف، شعور بالراحة والسكينة والاسترخاء، وتجمعهما حالة من الاندماج والتواصل الإنساني العميق، وهو من أساسيات كرم الضيافة الياباني.

طارق السيد، هو بالمناسبة، يشغل الآن منصب نائب رئيس مؤسسة "أوراسينكي تانكوكاي" مصر، المتخصصة في تعليم الثقافة اليابانية التقليدية، وقد تخرج في قسم اللغة اليابانية بآداب القاهرة في عام 1984، وتلقى منحة لدراسة الثقافة اليابانية، في اليابان، لمدة عام واحد، فقط، لكنها لم تكن كافية، لذلك فقد أكمل دراسته في "أوراسينكي" لمدة عامين.

مضيف حفل الشاي، سفير اليابان بالقاهرة، ألقى كلمة، مؤثرة، باللغة العربية، أشار فيها إلى لوحة معلقة على حائط غرفة الشاي في بيته، وقال: كما هو مكتوب على هذه اللوحة، هناك قول مأثور له علاقة بطقوس تقديم الشاي الياباني، يسمى "أيتشي جو أيتشي إيه"، "أيتشي جو" تعنى العمر، و"أيتشي إيه" تعني لقاءً واحدًا، فقط، بمعنى أن اللقاء مع الأشخاص الآخرين، وإن بدا سهل الحدوث، فإنه - في حقيقة الأمر- ممكن أن يكون لقاءً واحدًا فقط في العمر.

أضاف السفير "ماساكي نوكي": لذلك نحن نتعامل مع الضيوف، في أثناء حفل الشاي، على أنه لقاء واحد فقط في العمر، ونقدم لهم أفضل أنواع كرم الضيافة، بدون استخدام كلمات أو تعبيرات لغوية، حيث نستعيض عنها بفن تنسيق الزهور "إيكيبانا"، واللوحات المعلقة، للتعبير عن مشاعر الترحاب.

أوضح السفير: نستخدم أنقى أنواع المياه، ونقوم بإعداد الشاي الياباني بعناية شديدة، ثم نقوم بتدفئة فناجين الشاي، وإزالة الغبار العالق بها، قبل صب الشاي فيها، بحيث تكون كل حركة وخطوة من خطوات إعداد الشاي، معبرة عن الاحترام والتقدير تجاه الضيوف.

في أثناء ممارسة طقوس الشاي في بيت السفير الياباني العامر، كان الضيوف من المصريين والأجانب يقتدون بالنظر إلى التصرفات والأفعال، التي يتبعها - بحرفية ومهارة وأخلاق رفيعة - السيد هادي أوشيما، المدير الجديد لمركز الإعلام والثقافة الياباني بالقاهرة، الذي انضم - حديثًا - إلى فريق عمل السفارة، برئاسة السفير، النشط جدًا، نوكي، ونائبه، القدير، الوزير المفوض، كوتارو سوزوكي.