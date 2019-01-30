كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - عاااجل وبالمستندات .. بلاغ للنائب العام ضد غادة والي منذ قليل

غادة والي

عاااجل وبالمستندات .. بلاغ للنائب العام ضد غادة والي منذ قليل

عاااجل وبالمستندات .. بلاغ للنائب العام ضد غادة والي منذ قليل

عاااجل وبالمستندات .. بلاغ للنائب العام ضد غادة والي منذ قليل

قدم المحامي حسين بدران ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يتهمها فيه بتكدير السلم العام، وذلك بعد نشر الوزرا ة لإعلان لحملة “كفاية 2” والذي كان بطله الفنان أكرم حسني، وظهر فيها متهكمًا من أهل الصعيد من خلال ارتدائه جلبابًا يشبه إلى حد كبير زي أهل الصعيد، على حد قوله.

وأضاف بدران: أحزنني وأنا من أهل الأقصر، أن يبدو الشخص الذي يُكثر من الإنجاب، يجب أن يكون من أهل الصعيد، ويتحدث ببلاهة وجهل، ويتحدث بلهجة أهل الصعيد، والمحزن هو تمويل الدولة ممثلة في وزارة التضامن لهذا الإعلان الفاشل، على حد وصفه.

واتهم بدران وزيرة التضامن غادة والي بتكدير السلم العام والأهلية بحسب نص المادة 102 و 102 مكرر عقوبات، حيث تقوم تلك الحملة على تكدير السلم والسخرية من أهل الصعيد، وتسخر من كلامهم وطريقة لبسهم وحديثهم.

