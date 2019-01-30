كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - أحمد موسي: هيومن رايتس تستمد تقاريرها عن مصر من الإرهابيين

معتز عوض

عرض الإعلامي أحمد موسي، جزءا من حلقة سابقة له من شهر 9 -2017، أثناء حديثه عن تقرير منظمة هيومن رايتس واتش بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هيومن رايتس واتش تستمد تقاريرها عن مصر من منظمات إرهابية.

وأشار موسى إلى أن هيومن رايتس واتش حصلت على التقرير الكاذب من عزت غنيم أمين حزب الحرية والعدالة الإرهابي بالبدرشين.

وكشف موسى أن بيان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كشف أن ما جاء فى التقرير كاذب وعار من الصحة.