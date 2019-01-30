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كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - ستاربكس بقائمة محبوبة العالم - رئيسا سيترشح للرئاسة
احتلت شركة ستاربكس المركز الخامس في قائمة أكثر الشركات المحبوبة في العالم لعام 2018، وفقا لمجلة فورتشن الأميركية ، ويذكر أن رئيس ستاربكس العالمية أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى أمريكا .
وتفوقت «ستاربكس» في القائمة على شركات عملاقة مثل مايكروسوفت والفابت (غوغل) ونتفليكس. وفي ما يلي ترتيب أول عشر شركات:
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