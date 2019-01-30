كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - شاهدوا ما الذي حدث لهؤلاء المشيعين أثناء دفن جثمان امرأة

وقع حادث كارثي خلال دفن جثمان امرأة في “بيرو” ، وذلك بعد أن سقط التابوت وخرجت منه الجثة.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطاني ، فقد وقع الحادث عندما كان مشيعون يحاولون إنزال تابوت لدفن امرأة ، وفجأة اختل توازن أحد المشيعين ودهس على التابوت ثم سقطا سويا في الحفرة المخصصة للدفن .

وتمكن المشيعون من رفع التابوت مرة أخرى خارج الحفرة المخصصة للدفن ليقومون بتعديله ثم إنزاله من جديد ، ولكن جثة المرأة قد خرجت من التابوت .

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنهم تمكنوا في نهاية المطاف من إعادة الغطاء إلى مكانه ، وتم الانتهاء من الجنازة دون أي أخطاء أخرى.