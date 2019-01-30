كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - التطبيع والحلف الإستراتيجى على مائدة وزراء الخارجية العرب بالأردن

مصدر مطلع أن الاجتماع السداسي على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد في الاردن غدا سيناقش ملفات اقليمية عدة، ابرزها التطبيع مع اسرائيل، والعقوبات المفروضة على ايران، وكذلك الحلف الاستراتيجي في الشرق الاوسط المسمى «ميسا».

وأكد المصدر عينه ان الاجتماع عبارة عن عصف فكري بين الوزراء، كما سيناقش التطورات الاخيرة للاوضاع السودانية واليمنية والليبية، اضافة الى تقييم آليات مواجهة الارهاب ومكافحته.