كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - الوزراء: جار الانتهاء من مشروع ميكنة الخدمات الحكومية

معتز عوض

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تعديل قانون مكافحة المخدرات، قائلا: "جاء؛ لإدراج المواد المخدرة المخلقة حديثا، وتشديد العقوبات".

وأضاف "سعد" في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن التعديل سيكون على مائدة البرلمان؛ للموافقة عليه، موضحا أن البرلمان له الحق في تعديل النصوص المذكورة، بالإضافة إلى أحقيته في الموافقة أو الرفض.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أنه يتم العمل على الانتهاء من مشروع ميكنة الخدمات الحكومية كافة داخل الدولة؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين.