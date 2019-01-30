كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - وفد عسكري تركي إلى موسكو الخميس لبحث الوضع السوري

يتوجه وفد من وزارة الدفاع التركية إلى روسيا، يوم الخميس 31 يناير، حسبما أفادت قناة TRT التلفزيونية المحلية، اليوم الأربعاء.

وأشارت القناة إلى أن الطرفين سيبحثان الأوضاع في سوريا، دون الكشف عن تشكيلة الوفد.

يذكر أن موسكو أعربت مرارا للجانب التركي، خلال الأسابيع الأخيرة، عن قلقها إزاء الوضع الأمني في محافظة إدلب السورية، التي تم الاتفاق سابقا بين موسكو وأنقرة على إنشاء منطقة منزوعة السلاح هناك.

والاثنين الماضي، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن وجود "جبهة النصرة"، وهو الفرع السوري لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، في إدلب مخالف للتفاهم الروسي التركي بشأن المنطقة.

وأواسط الشهر الجاري، أعرب لافروف عن اهتمام موسكو بتنفيذ الاتفاق المبرم في مدينة سوتشي الروسية، في سبتمبر الماضي، بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، مشددا على أن هذا الاتفاق "لا يقضي بمنح الإرهابيين حرية التصرف الكاملة".

وقبل أيام، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجانب التركي لم ينفذ بشكل كامل التزاماته بشأن إدلب، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة لا يزال يثير قلق موسكو ودمشق.