كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - "اقتراحات النواب" توافق على تأجيل تحصيل الجمارك من تجار بورسعيد 6 أشهر

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة، بشأن تأجيل قرار محافظ بورسعيد بتحصيل الجمارك من تجار محافظة بورسعيد لمدة 6 أشهر لحين توفيق أوضاعهم.

وقالت النائبة رانيا السادات، خلال الاجتماع، إنَّ الهدف من طلبها مراعاة البعد الاجتماعي، موضحة أنَّ محافظ بورسعيد أصدر قرارًا مخالفًا في 21 أكتوبر 2018، بالتخصيم الفعلي على بضائع الاستيراد برسم المنطقة الحرة، ما تسبب في وقف تداول الإفراج عن البضائع لارتفاع الرسوم الجمركية عمليًا وتجاوزها حد الاستيراد برسم الوارد.

وأضافت النائبة، أنَّ القرار أضر بالتجار كثيرً، متابعة "خرب بيوتهم وبعضهم بيستلف حاليا"، مطالبة بتأجيل القرار لمدة 6 أشهر حرصًا على مصالح الناس وظروفهم، مؤكّدة أنَّ هناك دعوى قضائية أقيمت لإلغاء القرار.

وأشارت إلى أنَّ هذا القرار يضر بالحركة التجارية في بورسعيد، مبينة أنَّ التجار نظموا مظاهرة منذ شهرين لإلغاء الطلب، وأنها ليست مع التظاهر ولكن يجب النظر لمطالبهم بضرورة الإفراج عن البضائع المتواجدة داخل الجمارك.

وعقب سيد عبدالرحمن، ممثل مصلحة الجمارك، بأنَّ المنطقة الحرة تخضع للقوانين الخارجية المتعلقة بالمناطق الحرة، إلى جانب خضوعها لقانونها الخاص في مصر، موضحًا أنَّ القرار الصادر من المحافظ يتعلق بالمحافظة.