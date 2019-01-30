كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - أحمد موسي: هؤلاء الأشخاص لديهم عشق لمخالفات القانون ؟

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسي، إن مصر شهدت بعد عام 2011 حالة من الاعتداء على الأراضى الزراعية واراضى الدولة.

وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن الاعتداء على الأراضى استمر من 2011 وحتى فترة قليلة ماضية.

وأشار إلى أن، هؤلاء الافراد لديهم عشق المخالفات، وكشف أن هناك بعض المواطنين استغلوا الظروف وقاموا ببناء المنازل المخالفة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة للاسكندرية شاهد مخلفات بناء وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المواطنين.