كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - واقعة مؤسفة بالفيديو ..برنامج تونسي يسخر من صلاح

صلاح

في واقعة مؤسفة ، سخر برنامج تونسي من محمد صلاح المحترف المصري الدولي في صفوف ليفربول الإنجليزي بشكل سئ للغاية. واستضاف مقدم البرنامج التونسي رجل شارع عادي يرتدي “تي شيرت”صلاح ، وسأل المذيع رجل الشارع الذي يقوم بدور صلاح :”ليه مبتحلقش شعرك يا صلاح؟”. ورد عليه الأخير:” فانلة صلاح وقاله عشان القمل اللى في شعري ..لو حلقت شعري القمل هيموت!”. مما دفع المذيع التونسي للرد عليه بسخرية قائلاً:”الله على أخلاقك يا فخر العرب”. وعند عرض صورة إعلان الملابس الخاص بصلاح قال له :” شعر صدرك راح فين يا صلاح ؟، ليرد عليه :”حلقته عشان يروح للفقراء يحطوه على البطنايات عشان الساقعة”. " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

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