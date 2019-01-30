كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - تعرف على الجهات التي ستحصل على أموال التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على المادة الثامنة، من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، والخاصة بمصير الأموال التى ستحصل من هذه المخالفات.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة بعد التعديل بأن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون للخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية ، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب.

كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.

واتفق الأعضاء علي حذف نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات ، وحذف نسبة 10% للجهات الإدارية تخصص للازالات والإشغالات والمباني المخالفة، وأيضًا حذف 2% من نسبة الـ3% التى طلبتها الحكومة لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم ، واقتصر الأمر على 1% فقط.