كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - بالصور..أسهل 6 نصائح هتساعدك في عمل الرجيم

تعتبر السمنة من المشاكل الصحية التى تعانى منها بعض الفتيات والتى ينتج عنها الإصابة ببعض الأمراض وأضرار نفسية، ولإنقاص بعض الوزن فى أسبوعين، يجب اتباع رجيم بالإضافة إلى بعض النصائح التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthline".

نصائح لإنقاص الوزن فى أسبوعين:

- تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات والبروتينات

يجب على المرأة التى تعانى من السمنة، أن تتبع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات لبضعة أيام فقط، حيث أكدت الكثير من الأبحاث على أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وسيلة فعالةلفقدان الوزن .

- تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية

يجب على المرأة أن تتناول الأطعمة التى تتميز بإنخفاض نسبة الدهون والسعرات الحرارية، وفى نفس تؤدى للشعور بالشبع مثل الخضروات والدجاج والسمك، مع تجنب التوابل والصلصات وشرب المشروبات الغازية التى تزيد من الوزن.

- ممارسة التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم، بالإضافة إلى حرق الدهون والحصول على لياقة بدنية مناسبة.

- المشى وتجنب استخدام المصعد الكهربائى

يساعد ممارسة الأنشطة البدنية والمشى وصعود السلم بدلاً من استخدام المصعد الكهربائى، على حرق الدهون بالجسم وإنقاص الوزن .

- الصيام المتقطع

يعتبر الصيام المتقطع هو أداة أخرى فعالة ومثبتة للتخلص من الدهون، لأنها تعتمد على الحد من تناول الطعام لفترة من الوقت مع تقليل كمية السعرات الحرارية التى يحصل عليها الجسم.

- تقليل احتباس الماء

يمكن تقليل إحتباس الماء، بشرب القهوة والتى أشارت الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يساعد على حرق المزيد من الدهون وفقدان الماء الزائد