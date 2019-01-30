كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 10:11 مساءً - وداعا للقشرة.. وصفة طبيعية لعلاج فروة الرأس الدهنية

إذا كان هناك شيء واحد تخافه النساء بعد تساقط الشعر فإنه بالتأكيد قشرة الرأس، ونتساءل كثيرا كيف نتخلص منها؟ والحل الأمثل عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر والمشاكل المتعلقة به هى الوصفات الطبيعية والعلاجات المنزلية لأنها آمنة تمامًا وطبيعية وغير مكلفة نهائيا.

ونقدم لك وصفة طبيعية نقلا عن موقع Boldsky باستخدام مكونات طبيعية تقوم بتنظيف فروة رأسك وتتخلص من أي شوائب بها مثل الأوساخ والغبار والزيت والشحوم، كما أنها اختيار ممتاز لمن تعانى من الشعر الدهنى وفروة الرأس الدهنية، وتعزز نمو الشعر عن طريق تقوية بصيلات الشعر فهو يغذي شعرك بعمق ويجعله أكثر قوة وأكثر سمكًا وأكثر لمعانًا.

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من طين (مولتى ميتى) أو طين الأرض كما يعرف

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا فى وعاء صغير حتى تشكل عجينة شبه سميكة.

ثم أضفى القليل من الماء إذا لزم الأمر، فيجب أن تكون العجينة متسقة وشبه سميكة، وبعد ذلك قومي بتقسيم شعرك إلى قسمين - اليسار واليمين.

الآن، قومي بعمل المزيد من الأقسام الفرعية الأصغر.

خذى قسم واحد في كل مرة. ثم ضعى الوصفة على جميع الأقسام الفرعية واحدة تلو الأخرى باستخدام فرشاة.

وأخيرا.. غطي رأسك باستخدام "بونيه الاستحمام" واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريباً، واغسليها باستخدام الشامبو والبلسم المناسبين لنوعية شعرك.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.